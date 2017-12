Processo Seletivo foi realizado com antecedência, para evitar transtornos no início do ano letivo de 2018.

Cumprindo com o compromisso assumido no início deste ano, a Administração Municipal de Concórdia já está finalizando o processo de contratação de professores Admitidos em Caráter Temporário (ACTs) para o ano letivo de 2018. Os profissionais passaram por Processo Seletivo e as vagas foram escolhidas por ordem de classificação (prova e títulos), entre os dias 11 e 13 de dezembro.



Assim, o próximo ano letivo começará diferente deste, de 2017, em que o Processo Seletivo precisou ser feito em janeiro. A antiga administração publicou o edital do processo em dezembro de 2016, no entanto, a prova foi realizada em janeiro e o processo pode ser encerrado somente em março, provocando transtornos para alunos, pais e até mesmo para os professores.



Neste ano, as inscrições do processo foram abertas entre os dias 9 e 31 de outubro. A prova foi realizada no dia 19 de novembro, na Universidade do Contestado – UnC Concórdia. Aproximadamente 1,2 mil candidatos se inscreveram para vagas nas áreas de atuação na Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), para as Escolas Básicas, Grupos Escolares, Escolas do Campo e Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs.



Segundo a secretária de Educação, Márcia Calderolli, o processo de escolha das vagas transcorreu dentro da normalidade e agora estão sendo feitos todos os encaminhamentos necessários para a contratação dos profissionais. “Acreditamos que o começo do ano poderá transcorrer de forma mais tranquila, porque este processo já foi resolvido. Com isso, a equipe da Secretaria também fica com mais disponibilidade para focar em soluções e situações que possam eventualmente acontecer”, comenta.



Todo o processo seletivo pode ser acompanhado no link https://concordia.atende.net/#!/tipo/pagina/valor/952.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).