Várias autoridades presenciaram na manhã desta terça-feira, 19, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, a assinatura de (03) três Termos de Cessão de Uso de equipamentos agrícolas repassados pela ADR, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca a prefeitura de Concórdia, para atender demandas diárias vivenciadas pelos agricultores do município.



Foram disponibilizados (01) uma colhedora de forragens c/4 rolos, marca NOGUEIRA; (01) um distribuidor de adubo seco, marca IPACOL; (01) uma plantadeira de plantio de inverno campo nativo com cinco linhas, marca VENCE TUDO e (06) seis conjuntos de Inseminação Artificial completos. O secretário Executivo da ADR, Wagner Bee afirmou que o investimento realizado nessa leva de equipamentos, somam a quantia de R$100.000,00 reais. Ele argumentou que, de janeiro até agora, Concórdia recebeu mais de 1 milhão do Governo do estado, somados todos os convênios pactuados.



Tanto o prefeito Rogério Pacheco, quanto o vice, Edilson Massocco, comemoraram as aquisições, as quais serão de grande auxílio aos produtores rurais. “Investir no homem do campo e nas suas atividades é um compromisso que assumimos desde o início do nosso Governo. “Vamos continuar incentivando o segmento, pois sabemos da sua relevância e da importância para o movimento econômico de Concórdia e o que isto significa em termos de desenvolvimento”, afirmou o prefeito Rogério Pacheco.



Para o vice, é fundamental contar com parcerias, como acontece com o Governo do estado que, segundo ele, tem demonstrado uma atenção muito especial para com o município de Concórdia. Massocco agradeceu o particular empenho do secretário Moacir Sopelsa nos pleitos realizados pela administração.



A reunião foi finalizada com o indicativo de que para 2018 a sintonia entre a Administração Municipal de Concórdia e o Governo de Santa Catarina, por intermédio da ADR, será ainda mais efetiva, o que para o setor primário e a cadeia produtiva vem a ser uma grande notícia, uma vez que, são nas políticas públicas bem estruturadas que estão o grande aporte que se espera para manter a atividade no campo em plena evolução.

