Acidente aconteceu no dia sete de novembro, mas laudo que apontará as prováveis causas ainda não está pronto.

Polícia Civil aguarda laudo sobre acidente com duas mortes na Três de Abril

O Instituto Geral de Pericias IGP, ainda não realizou a pericia no caminhão betoneira, que se envolveu em acidente que resultou em duas mortes na Três de Abril, em Seara. O fato ocorreu no dia sete de novembro do ano passado, em que um caminhão atingiu uma caminhonete e os dois veículos caíram em um barranco.



Segundo o Delegado de Polícia Civil de Seara, Thiago de Oliveira, responsável pela investigação do acidente, até o momento não há o laudo da perícia do caminhão, pelo Instituto Geral de Perícias, para determinar a provável causa da tragédia.

O Caminhão da empresa Concrebal que despencou nos fundos da Casa de Carnes Dalle Laste e antes teria se chocado contra outro veículo da empresa Gusatto.

Morreram no acidente, o motorista do caminhão Claudir Moraes, 36 anos e a cubana, Yalemi Cabrera Moralles, que estava a pé e foi atingida pelo veículo. Outras duas pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista da caminhonete.

(Com informações do repórter André Krüger).