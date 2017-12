Agressão ocorreu no fim de semana e vítima foi ferida no abdômen.

O suspeito de desferir uma facada em F.D. de S, de 29 anos, no final de semana, deve se apresentar nesta quarta-feira, dia 20, junto a Delegacia da Comarca de Concórdia. O fato aconteceu na madrugada do último domingo, dia 16, no Loteamento Bussolaro, às margens da BR 153.

Conforme o advogado, Leandro Bernardi, a apresentação estava programa para terça-feira, dia 19, porém o delegado responsável pelo caso pediu para que o suspeito fosse ouvido nesta quarta.

O advogado defesa afirma que seu cliente agiu em legitima defesa, pois autor e vítima se envolveram em uma briga. F.D. da S. foi socorrido em um ponto de ônibus na região da Vila Jacob Biezus pelo Corpo de Bombeiros com ferimento no abdômen e as vísceras à mostra. A vítima passou por cirurgia no domingo onde ficou internado em recuperação na enfermaria do Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger)