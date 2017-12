Empresa de Concórdia com mais de 100 vagas de trabalho em aberto

A empresa Viero Móveis está com mais cem vagas em aberto para sua unidade fabril, localizada no Distrito de Tamanduá, em Concórdia. A empresa, atualmente, conta com 600 colaboradores e a expectativa é aumentar esse quadro para 700. O salário-base oferecido é de R$ 1,3 mil mais benefícios como transporte, alimentação e plano de saúde.

O proprietário da empresa Viero Móveis, Claudiomiro Vieira, em entrevista ao Mesa Redonda desta terça-feira, dia 19, falou que a expectativa é preencher todas essas vagas até o fim desse mês para que todos possam começar a trabalhar já em janeiro de 2018. Conforme Vieira, "até ontem, trinta pessoas já foram contratadas", informa.



De acordo com um comunicado da empresa, que está sendo veiculado nos meios de comunicação de Concórdia, a empresa procura pessoas com idade entre 18 e 60 anos, sem a necessidade de experiência. Os interessados devem comparecer na empresa, munidos de Carteira de Trabalho. Claudiomiro destaca que, após o processo de recrutamento, haverá um treinamento para os novos colaboradores.



As vagas são para auxiliares e operadores de máquinas.