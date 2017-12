Secretaria do Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação de Concórdia confirma rescisão de contrato com a Capacit.

Uma nova empresa já está realizando o atendimento e administração do Lar Anjo Gabriel, em Concórdia. O Executivo Municipal confirmou na manhã desta terça-feira, dia 19, a rescisão de contrato com a empresa Capacit, que vinha trabalhando no local. A mesma teve o contrato rompido em função de não ter apresentado as negativas para recebimento de recursos públicos pela prestação desse serviço Conforme informações que chegaram até a alguns vereadores, em função disso, os trabalhadores do local não estavam recebendo.



Em entrevista ao Jornal Aliança desta terça-feira, dia 19, a secretária Municipal do Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação de Concórdia, Denise Justi Lopes, destaca que a empresa foi notificada dessa possibilidade na última semana e teve um prazo para apresentar justificativas, que encerrou no fim da tarde da segunda-feira, dia 18. Nenhuma manifestação da empresa Capacit foi apresentada.



De acordo com Denise, a empresa Veja Serviços Empresariais assumiu o atendimento no Lar Anjo Gabriel por um período de seis meses, até que haja novo processo licitatório para esse serivço. Ela foi a segunda colocada no Processo Licitatório, vencido pela Capacit.



Mesmo com o impasse sobre isso, iniciado na última semana, a secretária Denise ressalta que o atendimento às crianças não ficou comprometido. "Os trabalhadores da antiga empresa continuaram trabalhando e prestando atendimento, mesmo sem receber", finaliza.