Dois casos foram registrados na Delegacia de Concórdia, no início desta semana, com relatos de prejuízos com uso indevido de cartões de crédito. Em uma das situações, o cartão foi furtado e na outra, o documento foi clonado.

Um morador de Linha Maria Goretti relatou que na manhã de segunda-feira, um rapaz foi até sua residência para pedir carona. Ele queria ser levado até um ponto de ônibus. O dono da casa estranhou o fato e o pedido. Mais tarde, ao conferir sua carteira, percebeu que seu cartão havia sido furtado e ele suspeita do rapaz. Ao notar a falta na carteira, o dono do cartão ligou no Banco para comunicar o furto e para a surpresa dele, um saque de R$ 1.500,0 já havia sido feito.

No outro caso, uma mulher de Concórdia relatou no Boletim de Ocorrência, que ainda em setembro recebeu uma ligação informando que seu cartão havia sido clonado. Ela teria feito o cancelamento, mas recentemente recebeu algumas faturas que mostram diversas compras feitas com o cartão. O valor do prejuízo é de R$ 1.842,00.