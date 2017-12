Um Chevette foi levado da Rua 29 de Julho e encontrado no Bairro Floresta

Um Chevette foi furtado na madrugada desta terça-feira, dia 19, e recuperado na manhã do mesmo dia pela Polícia Militar, através da Rocam, Policiamento de Moto. Os ladrões levaram o aparelho de som, o estepe, chave de rodas e uma caixa de ferramentas.

De acordo com o proprietário, ele estacionou o carro na Rua 29 de Julho, próximo à Agropecuária Pampa, por volta de 18:30h da segunda-feira. A esposa, que chegou do trabalho por volta das 23:30h, viu o Chevette no local. Porém, de manhã, ao levantarem para trabalhar, notaram que o carro já não estava mais em frente à casa.

A PM foi informada e fez buscas. O carro foi localizado pela Rocam, abandonado no Bairro Floresta.

De domingo até terça a PM recuperou cinco carros furtados. Foram dois Fiats Uno, dois Chevettes e um Fiesta.