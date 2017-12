A Escola Estadual La Salle terá oferta do primeiro ano do Ensino Médio no período noturno em 2018. A informação é da Gerência Regional de Educação, da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia. Uma reunião aconteceu na noite da segunda-feira, dia 18, com representantes da comunidade escolar e da própria ADR.



Conforme informações, durante o encontro, foi apresentada a alteração do Plano de Oferta Educacionais da escola, com a disponibilidade de matrículas para o ensino médio noturno de todas as séries para o ano de 2018. Em entrevista a Rádio Aliança, a gerente regional de Educação da ADR de Concórdia, Gislaine Winter, destaca que essa mudança no Plano de Ofertas Educacionais - que inicialmente tiraria a primeira série do Ensino Médio do La Salle em 2018 - se deve em função de "algusn alunos terem sido aprovados em processos seletivos de trabalho e, com isso, demandariam estudar a noite". Completa que, além de atender a comunidade escolar, essa alteração também visa valorizar os professores que estão em fim de carreira e lotados neste educandário.



A notícia de que não haveria a primeira série do segundo grau no período noturno, no La Salle, gerou forte reação por parte da comunidade escolar e o assunto chegou a ser mencionado na Câmara de Vereadores. Não é a primeira vez que a discussão vem a tona. Se isso pode acontecer novamente, isso não se sabe. Porém, a gerente de Educação explica que não há nesse momento uma tendência para o futuro. "É um plano que é analisado anualmente. Porém, está garantida a primeira série do segundo grau em 2018", finaliza.