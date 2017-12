A Associação Concordiense de Futsal voltou a perder para o Joinville e ficou com o vice-campeonato da Divisão Especial do Campeonato Catarinense. O segundo e decisivo duelo ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 18, no Centro de Eventos. O placar foi de 3 a 2 para o time do Norte do Estado.

Por ter perdido por 5 a 2 no jogo de ida, na última semana, a ACF precisava da vitória para levar a disputa para a prorrogação, mas isso não aconteceu.

A vitória dos visitantes começou a ser construída ainda na primeira etapa, com gols de Fernandinho e Leco, abrindo de cara 2 a 0. A ACF descontou ainda na primeira etapa, com gol de Fusca. O tento gerou polêmica porque o Joinville disse que a bola não havia entrado, já que o goleiro Willian defendeu rente ao poste esquerdo. Mas a arbitragem confirmou.

Na etapa complementar, quando a ACF estava mais aguda no ataque, o atual campeão da Liga Nacional fez o terceiro gol, com Fernando. O técnico Morruga lançou mão do goleiro-linha e Fusca fez o segundo gol do time da casa, mas não teve forças de buscar o empate e a virada. O placar terminou em 3 a 2.