Fato aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 18, no Imigrantes.

Motociclista ferido com objeto encravado na perna direita após colisão

Um motociclista de 25 anos ficou ferido em uma colisão entre carro e moto, ocorrido no meio da tarde desta segunda-feira, dia 18. O fato foi registrado na rua João Theobaldo Magarinos, bairro Imigrantes.



Envolveram-se uma motocicleta Honda Broz e um Fiat Siena, ambos com placas de Concórdia. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que atendeu a ocorrência, o condutor da moto, de iniciais M.G.S, de 21 anos, foi atendido com um objeto de acrílico encravado na perna direita. Ele foi levado para o Hospital São Francisco.