Um total de 5.424 profissionais votou nas eleições desta sexta-feira (15.12) para presidente do CREA-SC, Confea e Diretores da Mútua-SC. O Eng. Agr. Ari Geraldo Neumann venceu o processo eleitoral com 1.886 votos. O mandato é de três anos com direito a reeleição. A informação é extraoficial e a homologação do resultado e publicação do edital final ocorrerá na reunião plenária do Confea, no dia 20.12. Para a Diretoria Geral da Mútua foi eleito o Eng. Civil Abelardo Pereira Filho com 1.785 votos.

As eleições ocorreram em todo o estado das 9 às 19 horas, em 52 locais. Para a presidência do Confea foi eleito o Eng. Civil Joel Krüger com 2.304 votos. Para a Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SC foi eleito o Eng. Civil Abelardo Pereira Filho com 1.785 votos para diretor geral e o Eng. Agr. Gilson José Marcinichen Gallotti com 356 votos, para diretor administrativo.

A coordenadora da Comissão Eleitoral Regional, Eng. Civil Sanit. Amb. e Civil Roberta Maas dos Anjos ressalta que o processo ocorreu normalmente sem transtornos. Ela agradece a participação dos profissionais nas eleições e também os colaboradores e demais membros da comissão pelo trabalho prestado durante todo o período eleitoral.

Confira os números gerais e extraoficiais das eleições:

Presidente do CREA-SC - Votos Válidos

Eng. Agrônomo Ari Geraldo Neumann – 1.886 votos.

Eng. Agrônomo José Carlos Paiva Filho – 1.275 votos.

Eng. Mec. Civil e Seg. Trab. Júlio Fialkoski – 1.260 votos.

Eng. Eletricista Celso Ternes Leal – 689 votos.

Eng. Agr. e Seg. Trab. Leonel Neide Ferreira Júnior – 98 votos.

Presidente do Confea - Votos Válidos

Eng. Civil Joel Krüger – 2.304 votos.

Eng. Eletricista Murilo Pinheiro – 2.094 votos.

Eng. Civil Jobson Andrade – 186 votos.

Eng. Civil Urubatan Barros – 153 votos.

Eng. Civil José Ribeiro de Miranda – 117 votos.

Diretoria Mútua-SC - Votos Válidos

Diretor Geral

Eng. Civil Abelardo Pereira Filho – 1.785 votos.

Eng. Mec. e de Seg. Trab. Julio Cesar Bertoldo – 1.513 votos.

Eng. Civil Carlos Koyti Nakazima – 1.335 votos.

Diretor Administrativo

Eng. Agr. Gilson José Marcinichen Gallotti – 356 votos.

Eng. Civil José Jacques Zeitoune – 321 votos.

Eng. Civil Ewaldo Egan Zechner – 309 votos.

(Fonte: Adriano Comim/Ascom/CREA/SC)