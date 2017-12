A Polícia Civil de Concórdia concluiu o Inquérito Policial, que investigou o assalto a um restaurante haitiano, em Concórdia. A conclusão desses trabalhos se deve, também à Operação PC27, deflagrada na última semana em Concórdia e que prendeu um dos envolvidos no roubo a esse estabelecimento.



De acordo com a Polícia Civil, L.D.J, de 19 anos, foi detido na última semana e já está no Presídio Regional de Concórdia. Já o comparsa, identificado pelas iniciais G.H.G, de 18 anos, não foi encontrado e é considerado foragido. Conforme o delegado Álvaro Optiz, da DIC Fron, "iniciada a investigação, a Polícia Judiciária realizou diligências e obteve fortes indícios acerca da autoria do referido crime, razão pela qual o Delegado de Polícia, coordenador da DIC/Fron, representaou pela prisão preventiva dos dois suspeitos, o que foi deferido pelo Juízo Criminal desta Comarca".



O assalto ao estabelecimento ocorreu na noite do dia 21 de novembro, em que dois elementos encapuzados chegaram no local, um deles armado com um revólver e renderam o proprietário e alguns clientes. Cerca de R$ 5 mil foram levados na ação.



(Com informações do repórter André Krüger).