Secretaria da Fazenda divulgou os números do IPM, que incidem sobre o retorno do ICMS para o próximo ano.

O município de Concórdia se mantém na 13ª colocação entre as maiores economias de Santa Catarina. A informação consta no Índice de Participação dos Municípios, IPM, no ICMS a ser repassado para o ano de 2018, publicado na última semana pela Secretaria de Estado da Fazenda. Conforme a arrecadação de 2016, que incidirá no repasse de recursos para os próximos 12 meses, Concórdia passou a ter o IPM de 1,077058 e valor adicionado de R$ 2.219.428.245,05.



No ano passado, a Capital do Trabalho também ficou como a 13ª potência econômica do estado, levando-se em consideração os dados de 2015. Nesse período, Concórdia teve o IPM de 1.0638418, com valor adicionado de R$ 1.913.808,57.



Conforme a Secretaria de Estado da Fazenda, o IPM é calculado anualmente pela Secretaria de Estado da Fazenda, que considera como principal critério o "Movimento Econômico", também conhecido como Valor Adicionado para compartilhar com os municípios o ICMS recolhido pelo Estado. A legislação regulamenta que o Governo do Estado deve repassar 25% da arrecadação de ICMS aos municípios, sendo que 15% desse total são divididos igualmente entre os 295 municípios e 85% é distribuído de acordo com o Valor Adicionado.