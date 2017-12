Deve ser conhecida no dia 15 de janeiro a empresa que fará as adequações e melhorias na iluminação do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. A Prefeitura de Concórdia, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras. Conforme o Edital de Licitação, o processo está aberto e as propostas devem ser entregues até o próximo dia 12.



Em entrevista a Rádio Aliança, o secretário Daniel Faganello, destaca que serão feitas melhorias nos refletores, que a instalação de iluminação em Led e melhorias nas torres. O investimento máximo previsto é de aproximadamente R$ 100,714,00. A empresa vencedora terá 15 dias para executar os trabalhos, o que poderá ser feito até o fim de janeiro.



O objetivo é adequar e melhorar o sistema de iluminação do Estádio durante a série A do Campeonato Catarinense, que inicia no dia 17 do próximo mês.

(Com informações do repórter André Krüger).