A programação natalina de Concórdia está recheada de atrativos nesta semana. Hoje o grupo Etnia vai se apresentar às 20h, em frente ao Centro Cultural.

A partir desta terça-feira, 19, o trem do Papai Noel estará circulando pelo centro da cidade. Os ingressos devem ser retirados na Unimed.

Para os clientes do plano de saúde basta apresentar a carteirinha e para a comunidade em geral o custo será 1kg de alimento não perecível. O passeio de trem vai ser realizado até o dia 22, das 17h às 22h, sempre com saída da Rua Coberta.

Para a quarta-feira, 20 de dezembro, está programada a Noite dos Corais, às 20h, na concha acústica da praça Dogelo Goss. Às 19h o grupo Malhadança vai apresentar o espetáculo Dança Brasil, em frente ao Centro Cultural. A Feirinha Alemã de Natal também está programada para esse dia no horário das 18h às 20h, na rua do Comércio. Esse evento será voltado para a integração das famílias com a distribuição de muitos abraços e sorrisos.

Na sexta-feira, 22 de dezembro, haverá mais uma apresentação do grupo Etnia às 20h, em frente ao Centro Cultural. Na mesma noite será realizada a corrida noturna, com saída às 19h30, da Rua Coberta.

O encerramento da programação do Sonho de Natal ocorre no sábado, 23 de dezembro, com Natal Encantado da CDL. Haverá show gratuito do grupo Chiquito e Bordoneio e do pianista Rodrigo Solton. A programação vai ser realizada na Rua Coberta, a partir das 18h30. A Rádio Aliança é uma das parceiras deste evento.