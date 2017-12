No último sábado, dia 16, o Thermas Machadinho foi palco de muita beleza e simpatia, com a realização da 2ª etapa classificatória do Garota Piscina 2017/2018. O concurso de beleza foi realizado entre as piscinas de águas termais do parque aquático, onde sete candidatas desfilaram e cinco foram selecionadas para disputar a final, que será realizada no dia 17 de fevereiro.

As classificadas foram Kelli Sander, de 19 anos, de Erechim – RS, Ana Paula Grandin, de 22 anos, da cidade de Barracão – RS, Andrieli Castorino, 19 anos, de Erechim RS, Pietra Colasso de 19 anos, representando a cidade de Concórdia e Taliane Silveira, 16 anos, de Machadinho – RS.

Os jurados avaliaram a desenvoltura, simpatia e a beleza das candidatas. Elas fizeram desfiles coletivos e individuais. Turistas que desfrutavam dois atrativos do Parque também assistiram a apresentação das concorrentes.

Os organizadores já estão preparando a 3ª etapa classificatória, que também vai levar mais candidatas à final. O desfile acontece no dia 20 de janeiro e é possível fazer inscrições acessando o link http://bit.ly/2zmbM24. O regulamento também está disponível neste endereço.