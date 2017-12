Ele tinha 93 anos e também foi vereador no município de Piratuba

Morreu na manhã desta segunda-feira (18) aos 93 anos o ex-prefeito de Ipira, Bruno Knebel. “Seu Bruno”, como era carinhosamente conhecido, iniciou a vida na comunidade de Capelinha, interior do município. O dom de empreendedor foi herdado pelos três filhos, Ademar, Antenor e Ernói, todos empresários.

Bruno Knebel integrou a Câmara de Vereadores de Piratuba na terceira e quarta legislaturas representando Ipira, após a emancipação de Ipira, ocorrida em 1964, foi efeito para prefeito. A veia política também foi passada ao filho Ernoi (ex-vereador e ex-viceprefeito) e à nora Marilei (ex-vereadora e ex-vice-prefeita), ambos de Ipira. Além dos três filhos, “Seu Bruno”, que era bastante querido na comunidade pelo seu envolvimento social junto a entidades, deixa a esposa, os netos William, Karen, Felipe, Ana, Ewerton, Cassiane e Clitor e os bisnetos Bruno e Cecilia.

O velório será na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, localizada na rua Governador Colombo 18 de dezembro de 2017 18/12/2017 Morre aos 93 anos o ex-prefeito de Ipira, Bruno Knebel. O sepultamento está marcado para as 9h desta terça no cemitério municipal de Ipira.

Fonte: Michel Teixeira Notícias