Fato aconteceu no trajeto entre Seara e Chapecó.

Um grave acidente de trânsito foi registrado no começo da noite deste domingo na SC-283, na altura de linha Felipe-Seara. Uma moto que fazia o sentido Chapecó-Seara foi atingida por um carro que vinha em sentido contrário. Na moto Honda/Biz com placas de Paial, estava o casal Jian Carlos Ebertz, 26 anos, e Edenilse Sofia Rheimers, 23 anos, com suspeita de gravidez.

O casal reside em linha São Paulo, interior do município. Os dois tiveram fraturas expostas e foram conduzidos em estado grave ao Hospital São Roque de Seara pelos bombeiros. Depois de receberem os primeiros atendimentos, foram transferidos ao Hospital São Francisco de Concórdia.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual de Bom Jesus, também se envolveu no acidente o veículo Ford/Fiesta com placas de Chapecó e que conduzido por uma mulher de 43 anos, a qual saiu Ilesa. Polícia Rodoviária vai apurar as causas.

(Fonte: Belos FM)