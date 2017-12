Orla do lago será revitalizada

O lago artificial de Irani terá investimentos no próximo ano. O Ministério do Turismo oficializou recentemente o repasse de R$ 682,5 mil para a revitalização da orla. Passeio, ciclovia e demais estruturas devem ser construídas.

O recurso foi viabilizado pelo deputado federal Celso Maldaner. O prefeito Sivio Lemos das Neves destaca que a ideia é “reativar” o uso da Prainha, como produto turístico. “É um projeto audacioso, temos o atrativo, mas temos que investir e por isso fomos em busca de recursos. Pretendemos refazer a orla com espaço para pedestres, ciclistas e quem sabe para a prática de esportes. Também pensamos em fazer parcerias com empresas privadas na área de camping”, adianta ele. “O Turismo é uma importante fonte de renda e Irani pode ter movimentação econômica com essa atividade”, ressalta o prefeito.

Agora a Prefeitura precisa licitar o projeto. O objetivo é que as obras iniciem já no primeiro semestre de 2018.