Neste sábado (16) atletas do Galo do Oeste fizeram entrega dos alimentos arrecadados no amistoso realizado na sexta-feira (15) contra a equipe de São Luiz do Ijuí no Estádio Domingos Machado de Lima.



Foram arrecadados 350kg de alimentos, esta arrecadação se deu pelo motivo do ingresso para assistir a partida ser 1kg de alimento não perecível, fazendo com que o torcedor prestigiasse a equipe e também ajudasse o próximo.



Os alimentos foram entregues na rua coberta pelos diretores e atletas de Concórdia, para que fossem somados a arrecadação da Associação Evangélica de Assistência Social, que alcançou mais de 6 toneladas de alimentos na Campanha da Solidariedade 2017, os alimentos serão doados a instituições e famílias que necessitam em Concórdia.

(Fonte: Ricardo Artifon/Especial)