Dois acidentes com danos materiais foram atendidos, também, durante o domingo a Polícia Militar Rodoviária de Concórdia. O primeiro deles foi por volta das 16h50, nas proximidades da ponte do rio Jacutinga, entre Concórdia e Arabutã. Trata-se de um tombamento, seguido de saída de pista, seguido de choque em barranco. Envolveu uma GM S10, do município de Concórdia. A motorista, de 35 anos, não sofreu lesão.

O outro acidente, ocorreu por volta das 17h35, também do domingo, dia 17. Também foi uma saída de pista, seguida de tombamento. O fato ocorreu nas proximidades da boate Asa Branca, em Concórdia, na SC 283. Envolveu uma caminhonete Ford Ranger, de Concórdia, dirigida por um idoso de 75 anos, que não se feriu.