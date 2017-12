Fato foi registrado na manhã do domingo, dia 17, no Distrito de Santo Antônio.

Rapaz com ferimentos graves em queda de moto

Um motociclista ficou com ferimentos graves em uma das mãos após saída de pista, seguida de tombamento. O fato foi registrado na manhã do domingo, dia 17, na SC 283, no Distrito de Santo Antônio. Envolveu uma Honda Twister, 250, placas de Concórdia. O condutor, de 20 anos, sofreu lesões graves na mão, conforme a Polícia Militar Rodoviária de Concórdia. O mesmo foi levado pelo Samu ao Hospital São Francisco. NEste acidente houve danos materiais de pequena monta na moto.