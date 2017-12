Ladrões invadiram uma propriedade na Vila Cachimbo, interior de Concórdia, na última semana, e levaram uma TV 32 polegadas, marca LG, dois notebooks e um celular. O presente de Natal dos proprietários, foi um prejuízo de quase R$ 5 mil.

O dono da propriedade, que prefere não se identificar, relatou ao Jornalismo da Aliança, que os ladrões estouraram o cadeado para passar pelo portão e arrombaram a porta da casa. “Foi de manhã. Eu e minha esposa estávamos trabalhando e nossos filhos estavam na escola. Um vizinho até viu um fusca verde, mas não achou que fossem ladrões”, detalha.

A propriedade fica próxima ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas mesmo assim os ladrões invadiram. “E não foi a primeira vez, no ano passado, na mesma época, eles já entraram e levaram uma TV e outros objetos”, relata. “Não vou mais ficar aqui, estou vendendo a propriedade e vou embora. Não vale a pena trabalhar e trabalhar e no final do ano, ao invés de fazer algo com a família, ter que gastar comprando o que roubam da gente”, lamenta o proprietário.