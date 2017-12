PM recupera três veículos com registro de furto em Concórdia

A Polícia Militar de Concórdia recuperou nas últimas horas três veículos com registro de furto. Pelo menos dois deles foram furtados durante o fim de semana, conforme o Boletim de Ocorrência, feito na Central de Polícia Civil.



O primeiro foi recuperado na noite do domingo, dia 17, na Leônidas Fávero. Trata-se de um Ford Fiesta, que estava abandonado no local. Ele havia sido levado entre o fim da madrugada e o começo da manhã do domingo, dia 17.



Os outros dois foram achados na manhã desta segunda-feira, dia 18, na rua das Pitangueiras, no bairro Floresta, em Concórdia. Um deles foi levado na manhã do domingo, dia 17, na rua Ivo Biezus, no bairro Floresta.