Concórdia precisa da vitória no tempo normal e de um empate na prorrogação para reverter a vantagem do Joinville.

Agora é tudo ou nada, nesta segunda-feira (18) a bola rola para um clássico que com certeza será emocionante, em disputa estará o título de campeão da divisão especial do campeonato catarinense, onde Concórdia e Joinville buscarão com todas as forças esta conquista a partir das 20h no Centro de Eventos em Concórdia.



O técnico Morruga utilizou os treinos do final de semana para organizar taticamente a equipe concordiense para o confronto final, onde a sua equipe precisa vencer no tempo normal para buscar o empate na prorrogação para erguer a taça.



Para a partida estão sendo comercializados ingressos antecipados com valor de R$ 10,00 para mulheres e estudantes e R$ 20,00 para homens nos seguintes pontos: Via Passarela, Megazam Moda Sport, Mundo dos Esportes, Tasca Esportes, Alex Sports, Gostosão Burger e Posto Baseggio até as 16h, já a partir das 18h na bilheteria do centro de eventos o valor será de R$ 15,00 para mulheres e estudantes e R$ 30,00 para homens.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)