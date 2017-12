O domingo foi dia de decisão em Alto Bela Vista, onde o CER União, time da casa, recebeu a Associação Atlética Rio Peixense (AARP) de Piratuba para a segunda partida da final da primeira Copa Integrar de Futebol. A disputa foi para os pênaltis e o time piratubense venceu por 06 a 05.

Nos 90 minutos os dois times mostraram porque chegaram à final. A partida foi equilibrada e terminou com o placar de 01 a 01. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo. A AARP saiu na frente com o gol de Xandão e o SER União empatou com Michel.

No primeiro jogo da final as equipes também empataram, então, a decisão do campeonato foi para os pênaltis. As três primeiras cobranças de cada time foram convertidas. Na sequência, a AARP converteu mais dois e o goleiro Castanha pegou a sexta cobrança do CER União, garantindo o título para a equipe de Piratuba.

Antes da final houve a disputa do terceiro lugar do Campeonato. O Nacional B de Ipira venceu o Inter de Peritiba por 1 a 0 e ficou com o troféu.

A Copa:

Esta foi a primeira edição do campeonato regional que contou com a participação de times de Piratuba, Ipira, Peritiba e Alto Bela Vista, que são os municípios que formam o Projeto Integrar e desenvolvem ações em, conjunto. Foram oito equipes na disputa.