Queda de árvore trancou a BR 153, na altura do KM 108.

Pelo menos quatro residências foram parcialmente destelhadas em função do forte vento, no fim da tarde deste domingo, dia 17, em Concórdia. A informação é do Corpo de Bombeiros, que recebeu o chamado dos bairros Santa Cruz, Petrópolis e Nações. Também houve pedido para a retirada de lonas para auxiliar provisoriamente na cobertura desses imóveis.



Outro transtorno registrado foi uma queda de árvore, que obstruiu por alguns minutos o trânsito na BR 153, em Concórdia. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para fazer a retirada e limpeza da pista.