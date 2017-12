Jogo foi disputado na tarde do sábado, dia 16, no campo de Nova Estrela.

O SER Estrela, de Nova Estrela, é o campeão da Primeira Divisão do Campeonato Municipal de Arabutã de 2017, Taça Sicoob Crediauc. O título foi conquistado com nova vitória sobre o Cruzeiro, de Linha Capitão, no campo de Nova Estrela. O placar foi de 3 a 1.



Por ter vencido o primeiro jogo por 4 a 1, o SER Estrela precisava perder por uma diferença de até dois gols, que mesmo assim levantava o título de campeão. O Cruzeiro abriu os trabalhos no primeiro tempo com Jaison. O empate veio numa cobrança de falta de Márcio. A virada também veio no primeiro tempo, com col de Wellington. Na etapa complementar, o SER Estrela fechou os trabalhos com mais um gol de Márcio.