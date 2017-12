Na condição de presidente da comissão de Saúde, o deputado Neodi Saretta usou a tribuna para manifestar sua preocupação em relação ao vencimento do contrato do SAMU com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). Saretta alertou que o convênio vence dia 19 de dezembro e, até agora, não foi definido quem irá assumir. “Nossa preocupação é grande, pois o vencimento dos contratos é na próxima semana. Queremos que o Estado fique bastante atento e busque uma solução urgente para manter o SAMU em funcionamento. A paralisação do atendimento seria uma lástima, uma tragédia para Santa Catarina”.





O deputado falou ainda que sobre o atraso de salários e risco de fechamento do Hospital Florianópolis e de Araranguá. Os dois hospitais também são administrados pela SPDM. Saretta informou que encaminhou um pedido de informação, ao Secretário de Estado da Saúde, para saber como está o andamento dos contratos entre as unidades hospitalares e a Companhia Paulista.

(Fonte: Ascom/Deputado Neodi Saretta).