Fato foi registrado no fim da noite do sábado, dia 16.

Rapaz ferido com golpe de faca em Concórdia

Um rapaz ficou ferido por golpe de arma branca, em Concórdia. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia no fim da noite do sábado, dia 16. A guarnição foi comunicada do fato e fez atendimento à vítima, de 29 anos, que estava aguardando em um ponto de ônibus nas proximidades da Vila Jacob Biezus.

O rapaz apresentava um corte profundo na região do abdomen. De acodo com os bombeiros, as vísceras estavam à mostra. A vítima passou por intervenção cirúrgica durante a madrugada.

Ainda não há informação sobre o motivo da agressão.