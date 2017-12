Fato aconteceu no fim da Marechal Deodoro, no bairro Nazaré.

Um rapaz de 19 anos foi socorrido com suspeita de fratura em dois locais na perna direita após colisão entre carro e moto. O fato foi registrado na noite do sábado, dia 16, no final da Marechal Deodoro, já no bairro Nazaré. Ele pilotava uma motocicleta, placas de Concórdia, que foi atingida por outro veículo, que teria se evadido do local.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e encaminhada ao Hospital São Francisco com suspeita de fratura na região da canela direita.