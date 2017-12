Um incêndio em vegetação, possivelmente provocado por fogos de artifício mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, na tarde deste sábado, dia 16. O fato foi registrado em um terreno, localizado na rua Leocilda Coldebella, no bairro São Cristóvão.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários, que atenderam a ocorrência, o sinistro pode ter iniciado em função do estouro de uma bombinha. Populares relataram que alguns adolescentes estariam brincando com esse artefato nas proximidades do local.

Acredita-se que o estouro fez com que a faísca iniciasse o fogo e a vegetação seca ajudou a se alastrar. Cerca de dois mil litros de água foram utilizados para combater as chamas.