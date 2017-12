Fato foi na BR 153, proximidades do trevão.

Um homem e duas crianças ficaram feridos em uma saída de pista, seguida de capotamento. O fato foi registrado na tarde deste sábado, dia 16, na BR 153, proximidades do trevão do Irani. O fato envolveu um veículo, com placas de Novo Hamburgo-RS.

Estavam no veículo K.G.F.O, de 39 anos; V.O.S, 10 anos e M.O.S, de cinco anos. Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorrência, as vítimas apresentavam algumas escoriações e dores pelo corpo. Todas foram conduzidas ao Pronto Atendimento Médico de Irani para avaliações médicas.