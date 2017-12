Saída de pista, seguida de colisão foi nas proximidades do Cerro do Meio Dia.

Um caminhoneiro ficou ferido após um acidente que ocorreu no início da manhã deste sábado (16) na BR 153, na Curva do São Cristóvão, no Cerro do Meio Dia, em Severiano de Almeida.

De acordo com informações, Evandro Carlos Tretto (40) conduzia um cavalo mecânico com placas de Arujá – SP, no sentido Erechim/Concórdia, quando perdeu o controle do veículo, saindo da pista e tombando ao lado da rodovia. A carreta transportava sucatas de cabos, que ficaram espalhados na lateral da rodovia.

A Brigada Militar de Severiano de Almeida foi a primeira a chegar no local e atender ao acidente, logo após foi acionado o Corpo de Bombeiros para que fosse realizado o resgate dos ocupantes da carreta os quais aparentemente não tinham ferimentos graves. O caminhoneiro foi resgatado e encaminhado ao Hospital Santa Terezinha de Erechim, onde recebe atendimento médico. O carona, que não foi identificado, foi encaminhado para o Hospital de Severiano de Almeida.

A pista foi liberada no final da tarde, após a remoção de toda a carga pelo guincho Lindóia.

(Fonte: AU Online)