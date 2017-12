Próximo jogo amistoso entre as duas equipes será no começo do próximo mês.

O Concórdia Atlético Clube perdeu por dois a zero para o São Luiz de Ijuí, no Estádio Municipal, em amistoso realizado na noite da sexta-feira, dia 15. A partida foi de preparação para a disputa do Campeonato Catarinense da Série A de 2018.

Na primeira etapa os visitantes marcaram com Luiz Carlos. Ele recebeu na entrada a área, avançou e tocou por cobertura na saída do goleiro Carlão. No segundo tempo, a zaga do Concórdia tentou sair rápido e perdeu a bola para Sabiá, do time gaúcho. Ele tabelou com Hugo Sanches, dentro da área e livre de marcação, ampliando o marcador e dando números finais a partida.

Na primeira etapa Concórdia jogou com: Carlão, Ramon, Igor, Gabriel Peres e Zeca; Gelson, Marcos Paulo, Beto, e Paulinho; Rafael Santiago e Aldair.

No segundo tempo foram utilizados: Anderson Alberti, Miguel, Marcio Luiz, Eduardo e Talys; Diogo Roque, Cleber Henrique, Flavio Paulino e Carlos André; permaneceram Ramon e Rafael Santiago, que foram substituídos por Marlon e Mazzetto.

O técnico do São Luiz, Paulo Henrique Marques, também utilizou o amistoso para avaliação do seu elenco e utilizou duas equipes. São Luiz começou com Jonatan, Maicon, Tairone, Thalheimer, e Marcio Goiano: Rudiero, Gerson, Luiz Carlos e Caetano: Michel e Eder.



Na segunda etapa foram utilizados, Paulo Henrique, Thomas, Golçalves, Lacerda e Augusto; Kall, Ronaldinho Gramadense, Henrique e Hugo Sanches; Sabiá e Gustavo Xuxa.

Essa foi a primeira partida entre as duas equipes. O segundo duelo será em Ijuí, no começo do próximo mês.

(Com informações do repórter André Krüger).