Os quatro presos na Operação Transformers, da Polícia Civil de Concórdia, foram indiciados pela prática de associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. A conclusão é de um dos Inquéritos Policial, que foi encerrado na sexta-feira, dia 15, e já encaminhado para o Judiciário. Além da recuperação de veículos, a operação resultou na prisão de E.F, D.A.L, J.P.D.A.L e V.B.



Os trabalhos da operação, foram deflagrados no começo do mês passado, em empresas localizadas às margens da BR 153 e na Tancredo de Almeida Neves. Em uma empresa foram recolhidos três caminhões. Conforme a Polícia Civil, caminhão VW/17.250, que apresentava indícios de falsificação nas etiquetas refletidas e vestígios de supressão e remarcação no chassi, tratava-se, na verdade, de um veículo VW 31.320, furtado em Caçador/SC, no dia 04/04/2016.



Já o o caminhão Ford/Cargo,que apresentava indícios de falsificação nas etiquetas refletidas e vestígios de limagem no chassi, tratava-se, na verdade, de um veículo Ford/Cargo, furtado em Caxias do Sul, no dia 10/08/2017.



Por fim, o caminhão Agrale/7500 TD apresentava a numeração do motor fora do padrão e também estava sem a plaqueta com a gravação de série do motor.



Ainda, conforme o Inquérito Policial, o suspeito V.B havia assumido a gestão do negócio após a prisão dos empresários e proprietários da empresa, em que foram achados esses caminhões, no dia oito do mês passado.



Outros inquéritos, relativos a Operação Transformers estão em aberto.

(Com informações do repórter André Krüger).