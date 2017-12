José Giliard dos Santos foi condeando a uma pena de 16 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de José Marcelo Ferreira da Silva. A sentença foi proferida na tarde desta sexta-feira, dia 15, durante Sessãodo Tribunal do Júri, ocorrido no Fórum da Comarca de Ipumirim.



O crime aconteceu no dia primeiro de abril desse ano, em uma residência no centro de Lindóia do Sul. A vítima foi morta por golpes de faca. Na denúncia do Ministério Público, os réus e a vítima estavam ingerindo bebida alcoolica, quando houve uma discussão, o que motivou o crime.



Além de José Giliard dos Santos, Erisvaldo Pereira de Oliveira também teve participação no crime. Este ainda aguarda julgamento. Apóso crime, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos pela Polícia Militar.

O Júri foi presidido pela juíza Marciana Fabris. Na defesa atuara os advogados Nahin Diego Mezacasa de Mattos e Gustavo Filipe Berté Pacheco. O promotor foi Alexandre Penzo Betti Neto.