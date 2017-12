Aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 15, a entrega de máquinas e material genético para municípios de toda a região Oeste de Santa Catarina. O ato foi realizado na Cetrédia, em Concórdia e contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa.



Foram entregues doses de material genético das raças Jersey e Holandês, visando melhorar o rebanho leiteiro do estado. Cerca de 70 municípios foram beneficiados.



O investimento nesses equipamentos e material genético ficou próximo dos R$ 2 milhões, com recursos do Governo do Estado.