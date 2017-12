Interessados devem procurar as unidades do Ceja em cada município, portando documentos.

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) de Seara está com as matrículas abertas para quem deseja concluir os estudos. Para o Ensino Fundamental a idade mínima é de 15 anos e para o Ensino Médio é de 18 anos completos. A Educação de Jovens e Adultos da Gerência de Educação (Gered) de Seara tem 580 alunos, matriculados e frequentando as aulas nos oito municípios de abrangência.

Os interessados devem procurar as unidades do CEJA em cada município portando a Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Cartão do SUS, comprovante de residência, Histórico Escolar e foto 3X4.

“As atividades Educação de Jovens e Adultos são dinâmicas e voltadas a realidade da comunidade local. Recentemente a Unidade de Seara se destacou em Concurso de Redação realizado no município de Seara, provando a qualidade e comprometimento dos nossos alunos e professores”, destaca a gestora Rejane Heemann.

Projovem Campo

O programa “Projovem Campo - Saberes da Terra” é uma opção de qualificação profissional e escolarização para os jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamental. Os agricultores participantes recebem uma bolsa de R$ 1.200,00 em 12 parcelas e têm de cumprir 75% da frequência. O curso, com duração de dois anos, inicia na segunda quinzena de março de 2018.

Para realizar a inscrição também é preciso saber ler e escrever apresentando histórico escolar ou realizar proficiência; e ser jovem da agricultura familiar, de comunidade quilombola ou indígena. Só haverá formação de turma com o mínimo de 15 inscritos.

Os alunos interessados com idades entre 15 e 17 ou acima dos 30 anos também podem frequentar o curso, mas não terão direito a recebimento de bolsa.

Para mais informações, consulte a unidade do seu município:

• Em Arabutã na Secretaria Municipal de Educação com Rúbia e Michele – telefone (49) 3448-0048;

• Em Arvoredo na Secretaria Municipal de Educação com Edivane – telefone (49) 3356-3037;

• Em Ipumirim na EEB Benjamin Carvalho de Oliveira com Roselei – telefone 3438-3410;

• Em Itá no NAES de Itá com Kawana – telefone (49) 3452-8640 ou 3458-1269;

• Em Lindóia do Sul na Secretaria Municipal de Educação com Neura e Marciane – telefone (49) 3446-1115;

• Em Paial na Secretaria Municipal de Educação com Lenir e Idete – telefone (49) 3451-0008;

• Em Seara no CEJA de Seara com Rejane ou Clasi – telefone (49) 3452-8644;

• Em Xavantina na Secretaria Municipal de Educação com Silvania ou Camila – telefone (49) 3454-3125;

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR de Seara).