A Câmara de Vereadores de Itá está sob novo comando. A mesa diretora do Legislativo Itaense passa a ser comandada pelo vereador Mário Gabriel, do PR. Ele assume no lugar de Alcir José Hall, também do PR, que passou a ser o vice-presidente. Como primeiro-secretário ficou Jusselei Edson Perin, do PDT; o segundo-secretário Cléo Carlos Mocellin, do PR.



Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade está em tramitação e irá definir se o mandato da Mesa Diretora no Poder Legislativo de Itá será de um ou dois anos. Até o julgamento final desse processo, mantém-se a mudança na representação de forma anual.