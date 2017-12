Foi realizada na manhã desta terça-feira, dia 12, na sala vip do Restaurante 29 de Julho, em Concórdia, a formatura de uma turma do Programa Novos Caminhos, que beneficia adolescentes que vivem em situação de acolhimento. A iniciativa oferece capacitação profissional e inclusão no mundo do trabalho aos participantes. O Programa é desenvolvido pela Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), Ministério Público, OAB-SC e Fecomércio. Na região do Alto Uruguai Catarinense, sete adolescentes participaram das atividades.

O programa proporciona uma visão diferenciada de mundo e de sociedade, oportunizando uma qualificação para que esses adolescentes sejam inseridos no mercado de trabalho . As atividades ocorreram uma vez por semana com professores do Sesi, Senai e IEL e Senac. Durante os trabalhos, os jovens tiveram diversas capacitações, abordando temas como: postura, ética, empregabilidade e mercado de trabalho. Além disso, conheceram o funcionamento das indústrias locais.

A formatura da turma do Programa Novos Caminhos contou com a presença do vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai, Álvaro Luis de Mendonça, o juiz da Vara da Família, Infância e Juventude da Comarca de Concórdia, Samuel Andreis, o representante da Fecomércio, Célio Spagnol, diretor do Senai (unidade de Concórdia), Volnei Magedans, representante do Senac/Concórdia, Dian Bombazaro, além da equipe técnica que dá suporte aos adolescentes. A iniciativa é desenvolvida em todas as regiões do estado, garantindo a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social.

Para o vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, a formatura foi mais uma importante etapa concluída pelos adolescentes participantes. “Esses jovens estão de parabéns por participarem do Programa. Os ensinamentos transmitidos pelos professores terão uma grande influência no futuro deles. O Programa Novos Caminhos tem dado uma notável contribuição para a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Além disso, a iniciativa tem um relevante papel social, possibilitando uma mudança de rumo na vida desses alunos”, assinala Medonça.

O juiz da Vara da Família, Infância e Juventude da Comarca de Concórdia, Samuel Andreis, destaca que os formandos terão uma oportunidade de fazer a diferença. “Ao participar do Programa Novos Caminhos, esses jovens tiveram a chance de fazerem uma escolha e escolheram o caminho certo. Durante a trajetória de suas vidas, eles farão outras escolhas. Esperamos que eles continuem optando por um caminho correto, que lhes dará a oportunidade de crescer profissionalmente e pessoalmente”, observa o magistrado.

O representante da Fecomércio, Célio Spagnol, fez questão de enaltecer todas as entidades envolvidas no Programa Novos Caminhos. “A formatura desses jovens é um acontecimento grandioso, que tem um significado relevante para a sociedade. Parabéns a todas as instituições que apoiam esse programa. É uma iniciativa totalmente voluntária, que fará um enorme diferença na vida desses adolescentes. Ficamos felizes ao ver que esses alunos cumpriram essa importante etapa”, complementa Spagnol.

(Fonte: PG Comunicação)