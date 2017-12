Mais uma conquista para o SENAI/Concórdia. O Ensino Médio da instituição de ensino, obteve a melhor média do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) em Concórdia, referente ao ano de 2016. A média das provas objetivas foi de 577, 49. Os dados foram apresentados pelo site do jornal Folha de São Paulo. No total, 77 alunos do terceirão da unidade local do SENAI realizaram as provas.

“Esse resultado se deve ao engajamento dos professores. São profissionais que exercem suas atividades com muita garra e paixão. Os aulões preparatórios são criteriosamente elaborados e aplicados. As revisões são feitas com muito zelo”, assinala o diretor regional do SENAI, Volnei Magedans. “Todos os méritos devem ser canalizados ao nosso material humano. A equipe do SENAI está fazendo a diferença”, acrescenta.

“O excelente trabalho desenvolvido pelo SENAI não nos surpreende. Conhecemos e somos admiradores desses profissionais que representam essa instituição com muita competência e determinação. A média conquistada no ENEM nos deixa orgulhosos e cientes que é preciso manter o foco em uma educação de qualidade, que efetivamente prepare os alunos para o mercado de trabalho e, sobretudo, para a vida”, destaca o vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado pelo MEC em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao final da educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. Os dados, além de servirem de base para o desempenho pessoal, auxiliam professores e gestores educacionais nas reflexões sobre o aprendizado dos estudantes no ensino médio. São utilizados também pelo governo para definir políticas públicas educacionais.

O SENAI/SC estimula e acompanha a participação dos estudantes do Ensino Médio no ENEM, tendo em vista atender um de seus objetivos que é possibilitar o prosseguimento de estudos, mediante consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos.

