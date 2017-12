A Administração Municipal de Concórdia fez a entrega de veículos para a Secretaria de Saúde e para o Departamento de Trânsito na tarde desta sexta-feira, dia 15. O investimento é de mais de R$ 360 mil, com recursos próprios.

Para a Saúde, duas Chevrolet Spin, com sete lugares, e um Cobalt, foram, adquiridos. O valor investido foi de R$ 213 mil. Já para o Trânsito a Prefeitura comprou quatro motos, duas bicicletas e uma Caminhonete Duster Oroch, investindo R$ 148 mil.

A entrega oficial foi feita na garagem do Centro Administrativo. O prefeito Rogério Pacheco comentou que as aquisições se devem a economia feita em 2017. “Nos comprometemos em fazer economia reduzindo o custo da máquina administrativa e isso nos permite fazer investimentos como estes. Estes veículos da Saúde vão dar mais comodidade e segurança para os pacientes transportados e também para os servidores que vão utilizar”, enfatiza. “E os veículos do Trânsito também vão auxiliar muito na fiscalização, além de dar mais segurança para as pessoas. Era preciso renovar a frota, pois estava em condições precárias”, ressalta.

Obras em 2018:

Ao discursar, Pacheco adiantou que 2018 será um ano de muitas realizações. Ele preferiu não relatar as primeiras, mas falou em pavimentações. “Temos um planejamento e vamos trabalhar conforme o nosso orçamento. Neste primeiro ano a gente trabalhou com o orçamento da Administração passada”, explica. “Em breve estaremos divulgado as obras na imprensa para que toda a população saiba. Estamos elencando as ações e vamos falar de pavimentações, tanto rural, como urbana, revitalizações, entre outras ações previstas dentro do nosso orçamento para 2018, que prevê R$ 260 milhões”, contou o prefeito.