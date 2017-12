Policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia com apoio de policiais militares da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, cumpriram nesta manhã de sexta-feira, 15, mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais de Seara e Itá.



A operação intitulada “Cigarro Sem Fronteira” ocorre em diversas cidades do Estado e Paraná. O objetivo é localizar cigarros e outros comprovantes do relacionamento dos comerciantes com a associação criminosa, bem como a localização de armas e munições.



As apreensões ocorreram em uma residência na rua São Daniel, bairro Niterói, onde foram localizados 1.100 carteiras de cigarros, equivalente a 110 maços. Em um bar localizado na avenida Paludo, bairro São João, foram localizados oito maços e seis carteiras avulsas. Já no loteamento Vila Feliz, bairro São Daniel, foram encontrados seis maços e outras 35 carteiras de cigarros avulsas. Na cidade de Itá, a apreensão foi de 1.291 carteiras.



O material apreendido será encaminhado a Receita Federal. As pessoas envolvidas devem se apresentar dentro de 48 horas na sede do Ministério Público Federal, em Concórdia.

(Fonte: Polícia Militar de Seara).