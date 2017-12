Na próxima semana as lojas estarão abertas à noite, até as 22h

O movimento do comércio em Concórdia deve se intensificar a partir da próxima semana. Neste domingo, 17 de dezembro, vai iniciar o horário especial de Natal e as lojas vão abrir das 16h às 22h. No período de 18 a 23 de dezembro, o comércio estará aberto à noite, até as 22h. No domingo, 24, véspera do Natal, cada empresa irá definir o próprio horário.

O varejo catarinense está na expectativa para o primeiro Natal no azul depois de dois anos de recessão econômica. Conforme a pesquisa de intenção de compras para o Natal, realizada pela Fecomércio SC em sete cidades, o gasto médio com presentes será de R$ 459,78, avanço de 3% em relação ao ano passado.