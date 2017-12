A Rádio Aliança transmite a partida amistosa do Concórdia Atlético Clube e São Luíz, de Ijuí-RS, na noite desta sexta-feira, dia 15. O jogo vai ser no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, a partir das 20h. O jogo é preparatório para a disputa da série A do Campeonato Catarinense.



A Jornada Esportiva da Aliança inicia às 20h. Narração de André Krüger e reportagens de Cristiano Mortari.