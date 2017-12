Publicação dos alunos do 3º ano do Ensino Médio foi lançada na última semana

A história do município de Arabutã ganhou mais instrumento importante de preservação do patrimônio histórico e cultural. Um trabalho de cerca de dois anos dos alunos do 3º ano do Ensino Médio Inovador da Escola de Educação Básica Arabutã foi lançado na última quarta-feira e conta a história de formação de todas as comunidades em da sede do município que fica às margens do rio Jacutinga. O livro “Arabutã: nossa terra, minha comunidade” agora está disponível para toda a população do município.

Os alunos envolvidos no projeto coletaram dados e informações ouvindo moradores de cada uma das comunidades de Arabutã para a publicação do trabalho. “Talvez não esteja exatamente toda a história de Arabutã neste livro, mas o que está nele reflete a história de muitas pessoas da nossa comunidade”, disse o diretor da escola, Alexandre Fontana. Ele também lembrou que os próprios alunos que participaram do projeto talvez não imaginassem que estariam nessa semana com o fruto do trabalho de pesquisa em mãos para ser publicado.

Representando os colegas envolvidos no projeto, o aluno Mateus Scortegagna, fez questão de agradecer a todos os envolvidos no trabalho de pesquisa. “Todos nós queremos agradecer em especial à comunidade que nos recebeu e nos deu as informações para que a gente fizesse este trabalho”, destacou. Na platéia, além de pessoas da comunidade estavam também oito ex-diretores da escola que foram homenageados.

O diretor Alexandre Fontana também agradeceu o apoio recebido em forma de projeto de lei proposto pela administração municipal que foi rapidamente aprovado pela Câmara de Vereadores de Arabutã e também lembrou que, desde o início do projeto em 2015, os alunos tiveram carro da Secretaria de Educação à disposição para deslocamento até as comunidades. “É mais uma demonstração de que o esforço conjunto sempre gera resultados”, lembrou. Esta primeira edição do livro “Arabutã: nossa terra, minha comunidade” tem tiragem de 150 exemplares. O apoio financeiro da administração municipal foi de R$ 5 mil.

Fonte: Paulo Hassemer / Ascom Prefeitura de Arabutã