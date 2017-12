A Polícia Civil de Seara, por meio do delegado Thiago de Oliveira e seus agentes, realizou trabalho de investigação e na tarde desta quinta-feira, dia 14, prendeu em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, Everton do Amarante Lemes, 26 anos, vulgo Nenê da Têre. Conforme a Polícia Civil, a prisão se deu no bairro Vila Esperança, local conhecido como mutirão.





Ainda segundo o delegado Thiago de Oliveira, foram apreendidas aproximadamente três gramas de substância análoga à maconha. O elemento foi detido em flagrante e conduzido para a delegacia de Seara onde prestou esclarecimentos e posteriormente foi levado ao Presídio Regional de Concórdia.

O delegado Thiago ressalta a importância da comunidade colaborar com denúncias. Somente em 2017 a Policia Civil de Seara já prendeu nove pessoas por ligação direta ou envolvimento com o tráfico de drogas.

(Fonte: Belos FM).