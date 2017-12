A Caixa Econômica Federal assinou nesta quinta-feira (14), em Concórdia, contratos de financiamento de um novo conjunto residencial que será construído na cidade: Residencial 29 de Julho, com 44 apartamentos. O ato acontecerá às 18h30 no Centro Cultural de Concórdia, com a presença das famílias beneficiadas.





A maioria dos apartamentos do empreendimento, que será construído no Bairro Itaíba, enquadra-se no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - faixa II e III - destinado para famílias com renda não superior a R$ 7,0 mil. Ao total serão financiados R$ 5,9 milhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de amortização de até 30 anos e prestações decrescentes. Durante a fase de construção das unidades, o mutuário paga apenas o juro e o seguro do financiamento, começando a amortizar o saldo devedor no momento em que receber as chaves do imóvel.





Residencial 29 De Julho - O Residencial 29 De Julho será construído na Rua 29 de Julho, 1089, e é composto por 44 apartamentos em dois blocos de 3 e 4 pavimentos. Cada apartamento mede entre 58,99m2 a 83,22 m² de área, distribuídos em 2 e 3 quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Além disso, o condomínio possui uma unidade adaptável para pessoas com necessidades especiais. O condomínio possui área total de 3.868,72 m² e oferecerá também boxes e vagas de estacionamento para cada unidade habitacional, além de salão de festas. O custo da obra é na ordem de R$ 5,9 milhões. O prazo para a entrega das chaves é de 24 meses a partir da assinatura dos contratos. A obra será executada pela Construtora e Incorporadora Casabela Ltda.





Minha Casa Minha Vida em Chapecó e região - Desde seu lançamento em 2009 até hoje, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) já proporcionou moradia nova para 2.531 famílias de Concórdia, totalizando investimento de R$ 240 milhões. Em todo o Brasil foram 4,2 milhões de famílias beneficiadas, com aplicação de R$ 346 bilhões.

(Fonte: Ascom/Caixa Econômica Federal)